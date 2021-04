Melissa Klug se luce junto a Jesús Barco tras superar el coronavirus

Melissa Klug y Jesús Barco se lucen nuevamente juntos luego de que la empresaria confirmara su contagio de coronavirus. Días después de anunciar su recuperación de la enfermedad, la también modelo difundió una tierna foto junto a su pareja en redes sociales.

Fue el futbolista quien en un inicio compartió la imagen en su cuenta oficial de Instagram, demostrando que se encuentran más unidos que nunca a pesar de haber pasado unas semanas separados debido a la COVID-19.

El retrato muestra al deportista sonriendo a la cámara, mientras la madre de Samahara Lobatón se acurruca a su lado tiernamente. “Amor mío te amo”, fue el mensaje que escribió en la publicación.

Melissa Klug no dudó en responder el tierno detalle de Jesús Barco y ‘reposteó' la foto en su propia red social para compartir su felicidad con sus miles de seguidores y fanáticos. “Te amo corazón mío” , expresó.

Melissa Klug, Jesús Barco

La figura de televisión e influencer anunció el lunes 19 de abril que venció al coronavirus a través de un pronunciamiento en sus historias de Instagram. “Ya salí negativo gracias a Dios, ya estoy bien”, indicó con emoción.

Melissa Klug habla de su salud tras confirmar contagio de COVID-19

En una declaración para un diario local, la empresaria contó públicamente que dio positivo por COVID-19 y que tuvo que aislarse en una habitación de su hogar para evitar contagiar a sus familiares cercanos.

Melissa Klug se mostró preocupada por la salud debido a que experimentó síntomas que se complicaron con otra condición respiratoria que padece. “Me controlé rápido y tomé los medicamentos que me enviaron. Tampoco hice fiebre, solo me duele la cabeza y se me complicó con el asma”, dijo a Trome.

