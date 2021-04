Mayra Goñi toma clases de inglés para adaptarse a su estadía en Miami

Mayra Goñi anunció en sus redes sociales que tiene complicaciones para comunicarse en Estados Unidos. Aunque la protagonista de Ven baila quinceañera no dijo cuánto tiempo se quedará en Miami, señaló quiere acoplarse de inmediato, por lo que inició sus clases de ingles.

La actriz mencionó que quiere aprender el idioma, ya que no entiende muy bien lo que los demás le dicen. “Preparada con mi cuadernito, ya lista para mis clases de english (inglés) porque muy pronto, ya verán, muy pronto voy a hablar como todas mis amigas que no les entiendo nunca cuando hablan, pero muy pronto las entenderé, ya verán”, exclamó.

Asimismo, también se pronunció en su cuenta de Instagram y le dijo a sus más de 3 millones de seguidores lo siguiente: “Para los que no saben, me he mudado un tiempito aquí, a Miami (...) He tenido que hacer muchas cosas sola, que no pensé que yo podía hacer como ir de compras solita al supermercado y no calcular que no tengo a nadie que me ayude y que tengo 100.000 bolsas que cargar. Eso no lo había calculado”.

La joven cantante viajó a Estados Unidos para seguir su sueño, ya que ella quiere internacionalizar su carrera artística. Asimismo, no es la única que está haciendo un proyecto importante y profesional allá, pues también está Leslie Shaw.