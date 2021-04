‘Marilyn Manson’ acusa a producción de Yo soy: “Rechazaban mis propuestas”

El imitador de ‘Marilyn Manson’ en Yo soy, Mike Bravo, se presentó en el programa Amor y Fuego de este martes 20 de abril para revelar el por qué de su ausencia. Asimismo, no solo eso llamó la atención durante el programa, sino que el cantante dijo que sus opiniones no las tomaban en cuenta para hacer bien sus presentaciones.

El imitador del controversial personaje mencionó que le hicieron pagar “derecho de piso” cuando recién entró al programa.

“Nunca me pusieron trabas, pero sí me hicieron pagar derecho de piso. Yo iba con el personaje a decir algunas ideas y me dijeron rotundamente que no”, declaró y se refirió respecto a las propuestas visuales.

Gigi Mitre le respondió que eso no estaba mal y que hacían su trabajo. Asimismo, Rodrigo se unió a la idea de su compañera y dijo lo siguiente: “Si la producción considera que hagas un dúo con otro compañero, si es mas rentable o visualmente más atractivo es por la experiencia que tienen. Quizás tu idea la pueden escuchar, pero que no la tomen en cuenta significa que tus ideas las están desvalorando”.

Ante lo dicho por el conductor, Mike contó una de sus experiencias cuando recién se incorporó al programa. “Me acuerdo cuando subí al escenario y dije que el microfono no tenía compresor, me dijeron: pues anda donde hay compresor. Así me respondieron”, dijo. La respuesta que le dieron en ese momento la dejó pasar, pero que sostuvo que le marcó.

“No se le debe responder así a nadie por más que tenga un día de experiencia, como yo. Seguro pensaban que no sabía, pero sí. Después, cuando mis ideas surgían efecto, ya las tuvieron en cuenta. Todo lo que se veía era idea mía”, finalizó.