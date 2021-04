La Uchulú enseña sus pasos de baile a las conductoras de En boca de todos

La Uchulú sigue visitando los sets de América Televisión, contagiando su ritmo y buen humor a los conductores de cada programa al que asiste. En esta oportunidad, fueron los presentadores de En boca de todos quienes contaron con la presencia del popular tiktoker.

Apenas llegó, recibieron al carismático personaje con la canción “No sé”, tema que lo ha vuelto conocido. Sin pensarlo, las conductoras del programa, Tula Rodríguez y Maju Mantilla, se sumaron a la coreografía guiadas por La Uchulú.

Ricardo Rondón no perdió la oportunidad para preguntarle al tiktoker sobre su estadía en la capital. “Me han tratado bien bonito, estoy bien emocionada. Es que acá en la tele me voy a hacer famosa”, respondió entre risas.

También compartió con los conductores y el público la llamada que recibió de su madre. “Mi mamá me ha llamado, me ha visto en la tele y me ha dicho ‘Ay hijita, aquí en Pucallpa todos te quieren, están mirando la Chola Chabuca’”, contó sonriente.

Debido a la popularidad que La Uchulú ha adquirido en redes sociales, Tula Rodríguez le consultó si tenía el tiempo para responder a la gran cantidad de personas en TikTok que hacían un dueto con su video bailando la pegajosa canción de Explosión de Iquitos.

“Me doy el tiempo, quizás no les puedo responder a todos, pero les dejo sus comentarios, les dejo sus likes, y también les dejo mensajitos”, acotó el popular tiktoker.

Es la primera vez que La Uchulú visita Lima. Tras su llegada desde Pucallpa, ha estado en los sets de El reventonazo de la Chola, América hoy y ahora En boca de todos, disfrutando de la popularidad que ha obtenido gracias a su talento y su carisma.

