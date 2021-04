Giuseppe Benignini le pide trabajo a Gisela Valcárcel en El artista del año

El popular ‘Principito’, Giuseppe Benignini, se hizo conocido en el país por ser pareja de la cantante Michelle Soifer. Sin embargo, el modelo quiere que lo reconozcan por su talento, así que no dudo en pedirle a Gisela Valcárcel que le de la oportunidad de ser el coconductor en El artista del año.

En una de las secuencias del programa América hoy, el modelo salió a las calles para hacer varias preguntas a los televidentes. En ese sentido, planteó interrogantes sobre quiénes deberían participar en El artista del año.

Uno de los entrevistados le contestó: “A mí me encantaría verte a ti, porque te he visto cantar, y veo que tienes unos movimientos suculentos”. Ante la respuesta, Benignini se quedó sorprendido.

Giuseppe no desaprovechó el momento para decirle a Gisela Valcárcel lo siguiente: “Ya sabes Gisela, por favor, considérame y dame la oportunidad de ser tu coanimador en El artista del año”. Para demostrar su talento a la presentadora de televisión, no dudo en modelar y lucirse frente a la cámara.

Asimismo, en su cuenta de Instagram, se pronunció al respecto: “Lo primero que quiero dejar en claro es que nadie nace aprendido, todo en esta vida se aprende. Lo segundo, es que si quieres dar una oportunidad a una persona solo dásela, pero no puedes decir que no tiene talento cuando no lo has visto en acción”.

El modelo venezolano se pronunció en sus redes sociales. Foto: Instagram Benignini

Gisela Valcárcel vuelve con El artista del año

La conductora de televisión y directora de GV Producciones anunció por redes sociales que presentará una nueva temporada de El artista del año. Este se transmitirá el próximo sábado 24 de abril a las 10.00 p. m.

“No hace mucho tiempo había brillo en la pista. De pronto y sin aviso, la vida nos cambió. La alegría se convirtió en un reto, por eso la idea de volvernos a ver nos llena de ilusión. No es solo la voz, el baile o la música, es una pasión que nos une y nos hace sentir vivos. Por eso ya estamos aquí. Empezamos”, dijo Gisela.