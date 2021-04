Diego Dibós se encuentra en UCI luchando contra el coronavirus

El cantante peruano Diego Dibós, líder de la banda de rock TK, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos luchando contra la COVID-19. Su colega y amigo Ricardo Brenneisen, vocalista del grupo Dolores Delirio, fue quien confirmó la información en las redes sociales.

El artista, que estrenó un dueto con el rockero peruano a fines del 2020, detalló que se organizó una misa de salud el sábado 17 de abril. Esto también fue anunciado por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) ese mismo día.

APDAYC anunció la misa de salud de Diego Dibós. Foto: captura Facebook

“Hace unos meses, Diego Dibós me llamo y me dijo que quería grabar un tema conmigo. No lo dudé, en tres días teníamos el arreglo acústico y yo hice mi tarea con los arreglos de voz. Fue increíble vernos después de tiempo... Hoy necesita de nuestra ayuda, energía, fuerza y fe. Es un peruano más en UCI peleando contra el virus. Habrá una misa a las 7 p. m., no soy de compartir estas cosas, pero se que tú crees y eso es importante ahora... ¡Fuerza, mi hermano!”, escribió Ricardo Brenneisen en Facebook.

Ricardo Brenneisen, vocalista del grupo Dolores Delirio, fue quien confirmó la información en las redes. Foto: Facebook

Por su parte, la comunidad oficial de la banda TK pidió la asistencia de los fans de Diego Dibós a la misa de salud y reafirmó que el cantante se encuentra delicado por el coronavirus. El evento público fue creado por la hermana del artista.

La comunidad oficial de la banda TK pidió la asistencia de los fans de Diego Dibós a la misa de salud. Foto: captura Facebook

Varios grupos de la escena del rock pidieron una cadena de oración en las redes. “Estamos contigo, mi hermano Diego Dibos. Nuestra fe y nuestras oraciones, están contigo”, escribió la banda Trémolo.

El grupo Campo de Almas expresó: “Nuestro amigo y colega Diego Dibós se encuentra delicado de salud. Desde aquí le mandamos los mejores deseos y fuerza, porque estamos seguro que saldrás de esta. ¡Fuerza, Diego!”. Mientras que Nicole Pillman señaló: “¡Vamos, Diego!”.

Colegas de Diego Dibós pidieron una cadena de oración. Foto: capturas Facebook

Diego Dibós Caravedo tiene 45 años, es cantante y productor peruano. Lleva más de 20 años de trayectoria musical y es conocido por ser líder de la banda TK. Ha conseguido dos premios MTV Latino (2003 y 2004). Además, ha lucido su talento en cadenas nacionales e internacionales.

