Bacanos: No llegaremos al punto de hacer letras vulgares para conseguir éxito

Los Bacanos se hicieron conocidos por sus recordados temas “Te doy mi amor”, “Sin querer”, entre otros. Esta agrupación venezolana, conformada por Taco Bozo y Heli Arraga, tiene una gran conexión con Perú, ya que decidieron empezar de nuevo tras la crisis sociopolítica de su país.

Estos artistas salieron de su tierra en busca de oportunidades para continuar con sus carreras musicales y encontraron una estabilidad. A pesar de las circunstancias, lanzaron un nuevo disco titulado Noche bacana en medio de la pandemia.

En entrevista con La República, los Bacanos contaron que se alistan para una gira por Estados Unidos y agradecieron el recibimiento de los peruanos. Además, aseguraron que no caerán en escribir letras vulgares para ser reconocidos.

-¿Cuál es el secreto de tantos años de vigencia de los Bacanos?

Taco Bozo: En realidad, no hay un secreto exacto, sino las ganas de hacer lo que nos gusta, que es la música. Los Bacanos tiene 25 años de trayectoria musical, seguimos trabajando de pie, ya tenemos tres años viviendo en Lima, nos ha ido muy bien a pesar de la pandemia. Ahora tenemos proyectos en Estados Unidos, esperamos que se active (los conciertos presenciales) en Perú.

El secreto está en mantener los pies sobre la tierra, hacer buena música, estar a la vanguardia de lo que está sonando, pero sin perder la esencia de lo que es Bacanos, cantándole al amor, alegría. Ese ha sido parte del secreto para mantenernos.

-¿Para ustedes cómo ha sido el gran golpe que ha recibido la industria del entretenimiento a causa de la pandemia?

Heli Arraga: Se ha notado el golpe y cómo ha cambiado todo. Ahora los conciertos son virtuales, pero en el caso de Estados Unidos se ha activado más esa parte de los shows, obviamente con toda la normativa, espacio más reducido. Con respecto a Perú, todavía está muy paralizado. Creo que ha tocado reinventarse a todos, buscar otros países, en Sudamérica entran a una cuarentena, salen y vuelven. Hay muchos cambios y nosotros vivimos de esto, no quejarnos, sino buscar las soluciones a los problemas.

-Han lanzado su disco Noche bacana, donde aún predomina el acordeón.

Taco: Noche bacana es un disco que lanzamos en plena pandemia. En las once canciones sigue predominando nuestra esencia musical tropical. Siempre hemos tenido nuestro sello que es el acordeón para mantener esa línea que siempre nos ha llevado al éxito. Hace poco lanzamos dos feats con artistas peruanos, que son del género urbano, que están sonando muy bien en las plataformas digitales.

-Bacanos cuida el contenido de sus canciones, ¿qué opinión tienen al respecto sobre las letras denigrantes en el reguetón?

Taco: En nuestras letras siempre hemos llevado una línea que no sobrepase la vulgaridad. No tenemos en nada contra ellos (género de reguetón), pero no compartimos del tema de llegar a la vulgaridad por tratar de conseguir más likes o fanáticos. Nosotros seguimos llevando nuestra línea, nuestras letras se basan en trasmitir amor y alegría. No creo que lleguemos a un punto de hacer una letra vulgar para conseguir un nuevo éxito, aunque respetamos quien lo hace .

-¿Cómo es para un artista mantenerse optimista en medio de una crisis?

Heli: Creo que, para un artista, cuando te dedicas a algo que te nace del corazón, todo fluye. Obviamente somos seres humanos y tenemos nuestros momentos de angustia, te preocupas por el futuro de tus hijos. Uno siempre trata de digerir todo, buscar el lado positivo y llevar un mensaje positivo de alegría a todos los que nos siguen.

-¿Para ustedes cómo ha sido la experiencia de los conciertos virtuales?

Taco: Definitivamente hemos tenido que evolucionar como todos, creo que el 90% de los artistas no se halla con este tema de los conciertos virtuales. Para mí es algo vacío, como si le estuviera cantando a una pared, no se parece en nada a sentir el calor, los gritos, la alegría, adrenalina de la gente. Un artista que no esté actualizado con el tema de las plataformas digitales desaparece por completo, ojalá volvamos a la normalidad.

-Sus canciones han tenido buena aceptación en nuestro país, ¿para ustedes qué significa Perú?

No lo queremos decir por quedar bien, pero de todo corazón le debemos mucho. El cariño que siempre nos dan, en los conciertos que veníamos haciendo antes de la pandemia. Decidimos establecernos en Perú por el tema que todos conocemos de Venezuela, que ha afectado a todo el mundo, por el cariño de la gente y porque Perú está en miras del crecimiento . Lo que está sucediendo (en Venezuela) no se compara con ningún país de Latinoamérica, que sirva como ejemplo para los demás países. Venezuela es un gran ejemplo para todos, por eso Perú es muy especial, no solamente por lo bonito que es el país o lo rico que se come, sino por el cariño de su gente.

-¿Qué les dirían a los venezolanos que salieron de país para buscar un futuro mejor?

Taco: Hay dos tipos de venezolanos en este momento, los que se quedaron a seguir luchando, creen en ese país, y los que buscamos otras fronteras para una mejor calidad de vida. Yo sé que la mayoría de los venezolanos somos gente de bien, también hay gente que hace mal las cosas. La mayoría fuimos a otros países a aportar cultura, estudios, trabajo. Para mí son ciclos en el mundo, cuando Venezuela estaba bien muchos peruanos fueron para allá. Desgraciadamente nos ha tocado 20 años de mala vida.

