Alexandra Hörler presenta a su pareja Juan Francisco Pardo: “Contigo así”

La periodista Alexandra Hörler oficializó su relación con Juan Francisco Pardo a través de una romántica publicación en Instagram.

En su cuenta oficial, la comunicadora presentó al odontólogo como su pareja y le dedicó un mensaje que refleja que se encuentran en un buen momento de su romance.

“Contigo así: enseñar el corazón a quien no oculta el suyo. Dejarse leer sin esconder la mala letra, las páginas arrugadas o las faltas de ortografía. Compartir luz y sombra. Sentir la mirada de comprensión de quien no juzga tu historia, y que al contarle tus debilidades te hace sentir más fuerte y no al revés. Repetiría una y mil veces el día que te vi por primera vez”, escribió Alexandra Hörler.

Alexandra Hörler y Juan Francisco Pardo oficializaron su relación. Foto: captura Instagram

Por su parte, Juan Francisco Pardo también expresó el amor que siente por la periodista de deportes. “Lo nuestro fue tan inesperado que nos encontramos sin buscarnos. Completamente feliz contigo, Alexandra Hörler”, se lee en la dedicatoria.

¿Quién es el novio de Alexandra Hörler?

Según informó Magaly TV, la firme, el novio de Alexandra Hörler, Juan Francisco Pardo, tiene 40 años , es de nacionalidad peruana, odontólogo de profesión y padre de dos pequeños. Le gusta viajar por el mundo y practicar deporte.

Hasta el momento, la periodista aún no ha revelado a sus cientos de seguidores cuánto tiempo de relación lleva con el médico.

