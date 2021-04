Alejandra Baigorria sobre su estado de salud: Mis defensas están bajas

Alejandra Baigorria dio más detalles sobre su condición tras haber confirmado, días antes, tenía problemas de salud debido a una afección. A través de sus redes sociales, la empresaria contó que presentó algunas mejorías.

En sus historias de Instagram, la integrante de Esto es guerra reveló que este lunes 19 de abril pudo iniciar con sus labores en su negocio del emporio de Gamarra, aunque con algunas dificultades.

“Me siento un poco mal porque hoy, como que otra vez después de una semana de descanso por toda esta infección que he tenido, la anemia que tengo, la baja de glóbulos rojos, la baja de hemoglobina, un desastre, no me ha permitido hacer deporte ni me ha hecho bajar de peso, es todo un proceso que no le hace pasarla bien”, dijo Alejandra Baigorria al inicio sobre su estado.

“Me reincorporé a mi trabajo de nuevo, me fui a Gamarra, pero como estoy súper baja de defensas me tengo que cuidar bastante , y me sentí súper débil hoy, caminé lo que normalmente camino cuando voy a Gamarra, pero Dios, me quedé sin fuerzas”, agregó.

Alejandra Baigorria niega embarazo

En un video anterior, la empresaria desmintió que sus problemas de salud se deben a síntomas de embarazo. En ese sentido, tras la consulta de sus seguidoras, aseguró que no está en la dulce espera.

“No chicas, embarazada es imposible. (...) Es más, estoy con un peso muy bajo. Miren cómo me queda mi ropa de grande. Como les dije, estoy con un tema de tiroides y hormonas”, señaló.

