Rosángela Espinoza lamenta muerte de su tío: “Que en paz descanse”

Rosángela Espinoza compartió un sentido mensaje en sus historias de Instagram, este lunes 19 de abril, al comunicar el fallecimiento de su tío.

Semanas atrás, la integrante de Esto es guerra pedía un balón de oxígeno a su familiar contagiado del coronavirus. En su despedida, le mandó fuerzas a su madre ante la pérdida.

“Por favor, cuídense, protéjanse. Este virus está matando a gente inocente. Mi tío falleció. Que en paz descanse, fuerza mami ”, escribió la influencer en la instantánea.

Rosángela Espinoza lamenta muerte de su tío. Foto: captura/Instagram

Rosángela no podía viajar a Trujillo, lugar donde se encontraba con su familiar, por causas laborales y de restricción. Por dicho motivo, se sumó a la ayuda compartiendo en sus redes sociales el pedido de oxígeno para su tío.

“Por favor, si tiene algún contacto, voy a dejar el número de mi prima. Mi tío está que se asfixia, por favor, si me pueden ayudar en eso”, dijo la joven en un video.

“Es una situación muy complicada, no puedo ir para allá. No veo hace mucho tiempo a mi tío. Espero que me puedan ayudar. Necesita oxígeno, a ver si alguien se puede contactar con mi prima”, agregó.

Rosángela en campaña de la ONPE

Rosángela Espinoza sorprendió a sus fans al aparecer como protagonista de una campaña de la ONPE para fomentar el voto seguro en las elecciones 2021.

En el spot también apareció Aldo Miyashiro. “Son las Elecciones Generales 2021 y nos toca ponernos la camiseta”, se escucha en el material audiovisual.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.