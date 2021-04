Rebeca Escribens niega que América TV le haya dado un ultimátum: “Fue una broma”

Rebeca Escribens llamó la atención en los últimos días tras señalar que América TV la condicionó para que retornara a la conducción del espacio América espectáculos.

La conocida presentadora, quien se encuentra más feliz que nunca por el regreso de Madres, el musical, donde interpreta a ‘Sandra’, una madre divorciada, contó que la producción le dijo “O te regresas o te despido”. Sin embargo, y en entrevista con La República, la también actriz aclaró que solo se trató de una de sus tantas bromas que suele soltar sin filtro.

-¿Se te ha hecho difícil estar en América espectáculos llevando diversión en medio de la crisis que atraviesa nuestro país?

A mí me gusta mi trabajo, para mí es terapéutico. El arte es terapéutico y hoy más que nunca lo necesitamos para poder disipar un poquito las preocupaciones. Es difícil en cuanto presentas una noticia con mucho pesar, pero yo soy comunicadora y tengo que hacerlo. Yo también necesitaba volver, están mis amigos, compañeros, yo me divierto muchísimo, para mí no es difícil entretener al público.

-En la conferencia de Madres, el musical revelaste que la producción de América televisión te condicionó para que volvieras, ¿es cierto?

No, eso es una broma de las tantas que hago. Luchito, mi productor, simplemente con el mismo miedo que yo, me comentaba que ya es momento de regresar y entre broma y broma sale una conversación “o regresas o te despido” y jajaja . No pasa nada, yo también quería regresar en el momento adecuado e ir probando como iba la situación. Cuando empezó (la pandemia) pensábamos que al abrir la ventana ya el bicho se metía, hoy sabemos que con una mascarilla bien protegida no pasa nada, mantén tu distancia, alcohol y todo bien. Creo que poco a poco estamos entrando a esa burbuja de conciencia, pero ahí vamos. Mis jefes se van a reír de mi porque saben que es broma.

-¿Cómo te sientes con el regreso de Madres, el musical, pero esta vez de manera virtual?

Fue en realidad un regalo soñado desde hace tiempo, es una chamba postergada durante años porque decidí hacer otras cosas. Creo que cada cosa tiene su tiempo y cuando llegó fue perfecto.

-¿Qué tan complicado es para ti trabajar sin el aplauso del público?

Para nosotros sí es difícil tener que hablar a una cámara sin tener la recepción del público. En mi caso lo hago a diario (en América espectáculos), pero en teatro, el lenguaje, códigos son otros; el actor se alimenta de los aplausos, de la atención que el público te da en el momento que estás contando una historia. Es raro, por momentos triste, pero depende de ti cómo lo quieras ver, yo lo quiero ver como una gran oportunidad dentro de este nuevo mundo, nueva forma de vivir, trabajar. Yo considero una gran oportunidad, la aplaudo, abrazo, y no la quiero soltar.

-Comentaste que te identificaste con tu personaje ‘Sandra’ porque fuiste mamá a los 17 años, ¿Cómo fue esa experiencia?

Hermoso, si volvería a nacer, lo volvería a hacer. Es una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida. Si fue planeado o no eso no importa y tampoco me interesa a estas alturas. Ser mamá a los 17 años me ha hecho ser la mujer que soy ahora, tener un hijo que es el arquitecto de mi vida porque también es de profesión. Entonces no cambiaría absolutamente nada. Fue un reto muy grande que enfrenté con valentía, con honor y con ganas de sacar, no solamente a mi hijo adelante, sino a mí también, yo como mujer, profesional no tuve miedo.

-¿Cómo eres como mamá?

Divertida, bromista, estricta cuando hay que serlo, cariñosa siempre, pero también impongo mucha disciplina. Lo que ves es lo que soy, hay momento para todo. Además, me está yendo bien con un hijo realizado profesionalmente, pero más allá de realizarlo me interesa tener un hijo estable emocionalmente. Esa es mi lucha diaria de hace 26 años, cómo criar un hijo estable, creo que esa es la base para cualquier éxito y meta en la vida.

Nota:

Madres, el musical, este se estrena el 22 de abril vía streaming por la plataforma Preludio Live y el costo de la entrada para ver la obra es de S/ 39.00. La venta será únicamente por www.preludiolive.com. El video también estará disponible los días 23, 24, 29 y 30 de abril, y, además, el 1 de mayo.

Las actrices Érika Villalobos, Rossana Fernández-Maldonado y Alexandra Graña completan el elenco. La obra está bajo la dirección de Giovanni Ciccia, y la dirección musical y producción general de Denisse Dibos.

