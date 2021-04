Nicola Porcella comparte adelanto de su nuevo programa de emprendimiento

Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores al anunciar que conducirá un nuevo programa. El espacio, que se verá vía digital, está dirigido a emprendedores.

A través de sus redes sociales, el exintegrante de Esto es guerra mostró un adelanto de este proyecto que se verá todos los sábados y reveló que también habrá premios para el público.

“Muy pronto, todos los sábados nos conectaremos en vivo. Harás crecer tu negocio como emprendedor, podrás jugar desde tu casita y lo mejor de todo es que habrán millones de premios, sobre todo dinero en efectivo”, escribió el modelo.

“Así que ya sabes, todos los sábados”, agregó el expresentador de Todo por amor.

Nicola Porcella se queda en Perú

Nicola Porcella había anunciado meses antes que tenía proyectos en el extranjero. Él tenía todo preparado para regresar a México, país donde estuvo gran parte del 2020 por su participación en Guerreros México.

No obstante, en declaraciones a medios locales, reveló que dejó atrás dichos planes y se quedará en el país.

“Ya no quiero volver a pasar lo que pasó con mi papá. Me imagino que si le pasa algo a mi mamá, a mi hermano o algún familiar y yo estoy lejos... La verdad es que no. He decidido quedarme”, dijo Porcella a América Espectáculos.

Así también, pidió a sus fans que se sumen a una causa social que respalda para la construcción de una planta de oxígeno.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.