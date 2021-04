Hace unos días, Melissa Klug reveló que se contagió con la COVID-19, por lo cual se encontraba aislada en su casa. Ante ello, la influencer Samahara Lobatón (hija de la empresaria) detalló que su madre llevaba cerca de dos semanas luchando contra la temida enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

Este lunes 19 de abril, por la mañana, la exconductora de televisión se pronunció mediante sus historias en Instagram para dar a conocer que venció al coronavirus, lo cual pudo comprobar gracias a una prueba de descarte que le realizaron en la comodidad de su hogar.

“Quiero contarles que los de Prueba rápida P vinieron a mi casita cumpliendo con todos los protocolos de seguridad a realizarme mi prueba y ya salí negativo gracias a Dios, ya estoy bien”, precisó entusiasmada la famosa, quien mantiene una relación sentimental con el futbolista Jesús Barco.

En las imágenes del video compartido en Instagram, se aprecia al personal de salud realizándole la prueba de hisopado a Melissa Klug, quien, posteriormente, menciona que ya está completamente libre de la COVID-19.

Melissa Klug cuenta su lucha contra el coronavirus

El 16 de abril, Melissa Klug dio a conocer cómo afronto su lucha contra el coronavirus, para no exponer al contagio a los demás integrantes de su familia.

“Apenas tuve síntomas me saqué la prueba molecular y me encerré en mi cuarto... Me controlé rápido y tomé los medicamentos que me enviaron. Tampoco hice fiebre, solo me duele la cabeza y se me complicó con el asma”, detalló.

Melissa Klug afirmó que se encuentra estable. Foto: GLR

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.