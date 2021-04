Maricarmen Marín y Thais Casalino bailan “No sé” con ‘ingeniero bailarín’

Maricarmen Marín y Thais Casalino se sumaron al challenge de “No sé”, popular tema de Explosión de Iquitos. Las conductoras de Mujeres al mando realizaron el divertido tiktok en compañía del ’ingeniero bailarín’, uno de los personajes que viralizó en redes sociales la canción de la agrupación amazónica.

En el clip, ambas presentadoras demostraron su talento para el baile llevando a cabo todos los pasos de la coreografía que también popularizó ’La Uchulú’, personaje interpretado por el joven influencer Esaú Reátegui Wong.

Para esta singular ocasión, Maricarmen Marín lució una blusa animal print, falda recta beige y zapatos de tacón color jade, mientras que su colega Thais Casalino apareció con un largo vestido negro de mangas tres cuartos y cinturón plateado.

Las conductoras de Mujeres al mando grabaron el tiktok con el ’ingeniero bailarín’ después de que éste se presentara como invitado especial en su programa, donde participó en la secuencia ‘La batalla del folclore’ junto a famosas cantantes vernaculares.

Maricarmen Marín revela cómo fue su pedida de mano

A principios de abril, Maricarmen Marín protagonizó un tierno momento al relatar cómo Sebastián Martins le pidió matrimonio. La cantante narró la singular historia durante la transmisión de Mujeres al mando.

“Fuimos a Las Vegas, pensamos (casarnos ahí), pero no. Asistimos a conciertos y espectáculos. Yo estaba saliendo de alistarme y me dijo: ‘creo que hay algo en tu cajón que te estás olvidando’. Nunca me imagine estar en una situación así. No sabía qué hacer, estaba confundida”, señaló.

