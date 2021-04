Luis Miguel, el ‘Sol de México’, cumple 51 años

Este 19 de abril, Luis Miguel cumple 51 años de vida con hermetismo de su vida privada, sobre todo durante los últimos años. La extensa trayectoria artística del ‘Sol de México’ lo ha convertido en uno de los referentes más importantes en la historia de la música Latina.

Se sabe que, actualmente Luis Miguel reside en Miami, Florida, donde ha permanecido desde que se desató la pandemia del coronavirus en 2020, en el interior de su yate U y acompañado de su hermano Alex, según afirmó el medio Vanity Fair.

El onomástico de la celebridad ha coincidido con la euforia de sus fanáticos, desatada por el estreno de la segunda temporada de su serie biográfica, este domingo 18 de abril a través de la plataforma de Netflix.

La primera parte de la producción narra los inicios de Luis Miguel y su camino al estrellato, desde la llegada de sus padres Luisito Rey y Marcela Basteri a tierras mexicanas hasta la desaparición de su madre, uno de los episodios más duros en la biografía del famoso.

En la segunda entrega de Luis Miguel, la serie presenta dos líneas de tiempo paralelas. Por un lado los espectadores disfrutan del artista en sus años de juventud, mientras que a la par van conociendo la perspectiva del artista en su madurez, muy seguro de su carrera, pero con vacíos emocionales.

Luis Miguel en el inicio de su gira por España en 2018. Foto: Luis Miguel / Instagram

Diego Boneta, actor que interpreta a Luis Miguel en la producción de Netflix, ha confesado sentir una conexión y complicidad con el astro nacido en Puerto Rico. “Pude conocerlo y pasar bastantes horas con él, lo que para mí fue increíble, el privilegio de poder conocer, hablar con él, rebotar cosas y yo como actor absorber cada movimiento. Fue muy especial y algo que atesoramos mucho”, contó en el programa azteca Ventaneando.

“Lo que más me ayudó fueron cosas que me dijo a mí y nada más para mí; me dijo ‘Diego, esto de lo comento a ti, no es para la serie, no es para que saques nada, esto es para que te ayude a ti con tu interpretación’ y son cosas que me llevaré a la tumba, porque gracias a eso surgió una cierta complicidad”, añadió Boneta.

Aracely Arámbula podría demandar a Luis Miguel

La actriz Aracely Arámbula, quien fue pareja de Luis Miguel, reveló que podría emprender acciones legales en su contra, pues no ha dado la pensión de los hijos que tienen en común, desde finales del 2019.

“Es bien sabido que desde finales de 2019 y principios de 2020, la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos de todas las actividades de sus hijos”, declaró Guillermo Pous, abogado de la ‘Chule’.

