Lucho Cuéllar revela que sufrió depresión: “La fama te puede enfermar”

Lucho Cuéllar, quien regresó a la música en enero de este año, contó que debió afrontar una dura lucha contra la depresión cuando su carrera empezaba a despegar. El cantante de cumbia recordó lo difícil que fue salir adelante a causa de la enorme popularidad que obtuvo tras formar parte de conocidas agrupaciones, como el Grupo 5.

“Al momento que llegó la fama, comenzaron a llegar los amigos, las amigas, las juergas, las malas noches, y después se transforma en una vida bohemia. Uno pierde la cabeza, la fama te puede enfermar cómo no. En este caso, de repente sí, me dio mal y me guie por la vida alocada, pero todo tiene su momento. Ya los años pasan, los años pesan”, relató a La banda del chino.

Lucho Cuéllar detalló, además, que para poder superar esta situación, tuvo que recibir atención profesional, pero, sobre todo, tener la fuerza de voluntad necesaria para salir adelante y retomar su carrera, ahora con el grupo Los Incorregibles de la cumbia.

“Lo que me diagnosticaron fue que estaba con depresión muy fuerte. Psiquiátricamente, estuve con tratamiento, pastillas, medicinas... Si tú no pones de tu parte o (no tienes) fuerza de voluntad, por más que te metan a 50.000 centros de rehabilitación o por más que te alejen de todo, vas a recaer, pero si tienes la fuerza necesaria y confías en ti, te vas a tropezar y luego te vas a levantar, parar firme y decir: ‘¡Vamos para adelante!’”, manifestó.

Lucho Cuéllar superó a la COVID-19

A mediados de abril, Lucho Cuéllar dio a conocer que en febrero se contagio de coronavirus, pero que, afortunadamente, logró superarlo.

“Estuve con la COVID-19 en el mes de febrero(…) A Dios gracias acá estamos, gracias a él todavía hay cosas que hacer por eso, creo. Todavía no me lleva el de arriba”, señaló el artista a las cámaras de América TV.

¿Cómo encontrar ayuda gratuita contra la depresión?

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentra salida a la situación por la que atraviesa, puede llamar gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hablar con alguien de confianza. Si está en otro país, ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/).

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.