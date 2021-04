‘La Uchulú’ sobre comparaciones con Dayanita: “Tengo mi propio estilo”

‘La Uchulú’, quien se hizo popular gracias a su coreografía de “No sé” en TikTok, ha sido comparada con Dayanita por su gran carisma y buen humor. Sin embargo, ella ha asegurado tener un estilo muy distinto al de la actriz que conforma el elenco de JB en ATV, con quien ha demostrado llevar una excelente relación.

Tras presentarse en diferentes programas de entretenimiento, el influencer Esaú Reátegui Wong, quien está detrás del carismático personaje amazónico, opinó sobre la divertida broma que le hizo Jorge Benavides a su colega, cuando la ’amenazó’ con reemplazarla en su programa humorístico.

“Le agradezco al señor (Jorge Benavides) por tenerme presente, pero no lo he llamado para nada. No me comparo con Dayanita, estoy empezando, tengo mi propio estilo”, comentó.

’La Uchulú’ comentó, además, que el sábado 24 de abril volverá a demostrar su talento para la comicidad en El reventonazo de la chola, programa que retornará a su horario habitual: de 7.00 p. m. a 9.00 p. m, por América TV. “Sé que me falta mejorar mucho y con el tiempo lograré pulirme más. Agradezco a la Cholita por darme la oportunidad y también a mi público que me apoya día a día... Yo feliz de estar ahí”, manifestó, con gran entusiasmo.

¿Cómo se hizo famosa ‘La Uchulú‘ en TikTok?

Esaú Reátegui Wong, nombre real del influencer que da vida a ’La Uchulú’, se hizo conocido tras compartir en TikTok la coreografía de la canción “No sé” de la agrupación musical Explosión de Iquitos.

“Un día yo estaba en mi casa desganado, triste, y como Explosión de Iquitos ya había sacado esa música, entré a ver y escuchar ese sonido bien bonito, pues me puse a bailar. Intenté ponerle una coreografía y salieron esos pasitos que están”, dijo.

