La Uchulú emocionado tras aparecer en televisión: “Feliz por la experiencia”

La Uchulú continúa sorprendiendo a sus seguidores con sus diferentes apariciones en televisión. Tras su llegada a Lima, el popular personaje ha paseado por diversos sets de grabaciones y ha cautivado al público televidente.

Luego de su participación en El Reventonazo de la Chola, Esaú Reátegui agradeció la oportunidad en su cuenta oficial de Instagram y resaltó todo lo que ha aprendido durante los últimos meses.

“Estoy muy feliz por esta hermosa experiencia, espero les haya gustado mucho mi participación. Sé que me falta mejorar mucho y con el tiempo tengo que pulirme más. Estoy agradecido con el joven Ernesto Pimentel por esta oportunidad de demostrar mi talento a más personitas a través de la televisión”, escribió.

La Uchulú

El influencer de TikTok finalizó su mensaje con un agradecimiento especial para sus seguidores, quien aplaudieron su visita a Lima y su paso por diferentes canales de televisión.

“Muy agradecido con mi público que me apoya día a día, para poder cumplir mis sueños y confiar en mí para divertirlos”, escribió La Uchulú en la plataforma social.

¿Quién es La Uchulú y por qué se volvió viral?

El curioso personaje de TikTok ha cautivado no solo a los usuarios de redes sociales, sino que también a los televidentes peruanos. Esaú Reátegui Wong es el joven pucallpino que está detrás de La Uchulú y quien tuvo que atravesar diversas dificultades antes de convertirse en un éxito viral.

El influencer reveló a La República cómo ideó la coreografía “No sé”. “Un día yo estaba en mi casa desganado, triste, y como Explosión de Iquitos ya había sacado esa música, entré a ver y escuchar ese sonido bien bonito, pues me puse a bailar. Intenté ponerle una coreografía y salieron esos pasitos que están. Al día siguiente de haberlo publicado, yo pensé que la gente no lo iba a hacer, y vi que 400 personas lo habían hecho (el reto). Me alegré bastante”, dijo.

