‘Julio Iglesias’ peruano revela que su hermano falleció por la COVID-19

Roberto Pereda, imitador peruano que se encuentra participando en Yo soy Chile, está pasando por un difícil momento al afrontar la muerte de su hermano debido a complicaciones por el nuevo coronavirus.

El popular ‘Julio Iglesias’ comunicó la noticia a través de sus redes sociales y difundió un sentido mensaje dedicado a su familiar.

Según comentó el cantante, quien se ha ganado los elogios en el concurso chileno, aseguró que no estaba enterado de la complicada situación que vivió su familia debido a que no deseaban distraerlo de la competencia internacional.

“Hasta el último momento pensando en los demás, no querías que me dijeran que estabas tan mal para que no me desconcentrara y siguiera adelante en el concurso. Te ponías muy contento y orgulloso cuando me veías cantar en la tele”, escribió en su cuenta de Facebook.

Imitador Roberto Pereda triste por la muerte de su hermano. Foto: captura Facebook

Del mismo modo, aseguró que no será nada fácil hacer frente a esta pérdida estando alejado de sus allegados y se despidió de su hermano con unas conmovedoras palabras.

“Mi alma no encuentra consuelo y solo tengo ganas de llorar. Te quiero y te querré por siempre, hermanito querido. Discúlpame que no podré estar para despedirte, pero tú sabes que vivirás por siempre en mi corazón”, finalizó el ‘Julio Iglesias’ peruano de Yo soy Chile.

Yo soy Chile: suspenden grabaciones por alza en casos de COVID-19

La exitosa producción chilena tuvo que suspender las grabaciones de sus conciertos y galas debido al incremento de casos de coronavirus. Ejecutivos del canal Chilevisión comunicaron la decisión al público televidente el pasado 12 de abril a través de un video en redes sociales.

El presentador de Yo soy Chile dio detalles de la medida tomada en medio de la pandemia de la COVID-19. “Siempre hemos estado muy preocupados de nuestro equipo y, por supuesto, de nuestros participantes. Es por eso que hace algunas semanas tomamos la decisión de hacer un receso”, expresó.

