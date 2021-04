Juan Carlos Rey de Castro: “Tenemos que poner el quechua de moda”

Hoy a las 6.00 p.m., TVPerú estrena ‘Pukllaspa Yachay’ (Aprende jugando), espacio que busca de una manera divertida, acercarnos y aprender un poco más del idioma quechua, lengua milenaria que se habla en siete países de Sudamérica.

La conducción recaerá en Iris Cárdenas (exconductora del informativo ‘Ñuqanchik’) y el actor Juan Carlos Rey de Castro, quien señala que está enamorado del proyecto. “Tener esa oportunidad, de participar del primer concurso de la televisión peruana que promueve el aprendizaje del quechua para toda la familia, es muy importante. No hay cosa más bonita que promover la cultura con tu profesión y tomando un riesgo importante porque toda la vida, desde que me dedico a la actuación, escucho decir: ‘Oye, pero por qué no hacen un programa cultural que sea entretenido’. Y que me hagan la propuesta a mí de ser parte de este primer atrevimiento valiente de TVPerú es increíble. Una apuesta bonita, integradora, que promueve la cultura, que nos conecta con nuestras raíces y que creo que era algo que hacía falta. Estoy más feliz que un perro con dos colas”, dice el actor.

‘Pukllaspa Yachay’ saldrá de lunes a viernes y serán 3 concursantes por semana, además contará con la participación de ‘Yachaq’, quien será el juez de las diversas pruebas y quien resolverá cualquier duda respecto al quechua. “Pienso que cada idioma tiene una personalidad. El idioma te enseña mucho sobre la cultura, es inevitable que nos conecte. Creo que el quechua tenemos que ponerlo de moda y que sea algo irrefutable y permanente. Vamos paso a paso. Obviamente, la gente no va a terminar hablando el quechua al final del programa, pero la idea es promover e incentivar el interés y el aprendizaje”.

De otro lado, el actor, quien es parte de ‘Atrapados’ (serie de gran éxito en YouTube), se muestra tranquilo con el panorama político. “Los resultados son siempre un motivo de análisis y aprendizaje de qué cosas no están yendo bien en el país. Sumando los tres primeros puestos no llegaron al 40%, lo que es una muestra del descontento que ocurre en el país en todos los niveles y sectores. Más allá de mi preferencia política, que no tengo ninguna, yo creo que esto nos tiene que generar reflexión y promover aún más el tener empatía, ser solidario, pensar en los demás, pensar en qué uno puede hacer en su vida para generar trascendencia, generar un cambio, aportar con su granito de arena, esté en política o no. La vida es muy corta y si podemos trascender de otra manera y tener conciencia social yo creo que no solamente vamos a ser más felices, sino que además vamos a dar un buen ejemplo y esto se va a volver como una cadena, siempre hay alguien que mira ese ejemplo y lo replica”.

Por otro lado, Iris Cárdenas hizo lo propio en su perfil personal de Facebook y también extendió la invitación al estreno de Pukllaspa yachay. “En el año del Bicentenario, con mucho amor y dedicación, TV Perú nos entrega el primer programa concurso de la televisión nacional donde aprenderemos quechua jugando y ganando”, escribió.

“Sobre todo, un programa que reconoce el valor de nuestras culturas ancestrales a través del runasimi, una lengua que forma parte de la historia de todos los peruanos y peruanas. Queridos amigos, junto a todo el equipo de producción, los invitamos a acompañarnos en esta gran aventura”, finalizó la presentadora de televisión.