Ivana Yturbe y Beto da Silva se encuentran en una de las mejores etapas de su vida tras contraer matrimonio el pasado mes de febrero. En redes sociales, ambos no han dejado de demostrar el amor que sienten uno por el otro.

Este lunes 19 de abril, la ex chica reality cumple 25 años y el futbolista del club César Vallejo le dedicó una tierna dedicatoria en su cuenta oficial de Instagram.

“ Feliz día, mi amor. No te soltaré nunca, te amo ”, fue el mensaje del deportista peruano, quien adjuntó una foto del día de su boda.

Él ya había sorprendido a la modelo con un regalo adelantado. Da Silva le obsequió a la joven una botas de la marca Prada. La modelo no dejó de presumirlas en sus redes sociales.

Dedicatoria del futbolista a la modelo. Foto: captura/Instagram

Ivana Yturbe descarta embarazo

En marzo del 2021 se corrieron rumores de que la modelo Ivana Yturbe se encontraba en la dulce espera. Tras ello, la joven decidió pronunciarse en En boca de todos sobre la mencionada especulación.

En declaraciones al programa de América TV, la exintegrante de Esto es guerra negó estar embarazada. Así también, aseguró que si lo estuviese, lo anunciaría públicamente.

“No necesito un documento para ser mamá. Es algo que sí quiero y anhelo. Me muero de ganas de ser mamá, pero por el momento no se da. No me casé por eso. Espero que llegue esta noticia”, sostuvo la joven.

