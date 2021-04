Yo soy: ‘Jon Bon Jovi’ reemplaza a ‘Marilyn Manson’ en dupla con Gaona

Mariano Gardella, imitador de Jon Bon Jovi, fue presentado como el nuevo compañero de Gaona en Yo soy, grandes batallas, grandes famosos. Ello sucedió después de que Adolfo Aguilar anunciara que ’Marilyn Manson’ renunció a la competencia por temas familiares.

En esta primera presentación, el dúo cautivó a sus fanáticos interpretando el tema “Livin’ On A Prayer”, empezando con acústico y terminando con el clásico estilo del rock en inglés.

Al término del show, el jurado felicitó la presentación de ‘Bon Jovi’ y Gaona, resaltando el gran esfuerzo que realizaron ambos para seguir concursando en Yo soy.

“Los dos han hecho una representación del rock para nivel de altura. Bienvenido, ‘Jon Bon Jovi’; Gaona, great job (gran trabajo)”, comentó Ángel López. “Bienvenido, esta sinergia en el escenario, fuerza, actitud, temperamento. Esta batalla es una de mis favoritas”, añadió Maricarmen Marín.

Por otra parte, Mauri Stern demostró su agrado por el show de la dupla, aunque acotó “Yo no comenzaría temas tan vacíos con acústicos, siempre tienen que llegar con poder, los siento mejor cuando hay poder que cuando se desnudan vocalmente.”

Yo soy: Gaona sorprendido por renuncia de ‘Marilyn Manson’

El sábado 17 de abril, durante la última edición de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos, se anunció la renuncia de ‘Marilyn Manson’, lo cual dejó anonadado a Gaona, quien formaba dúo con el imitador.

“Lo he tomado de una manera muy sorpresiva al inicio, porque no pensé que iba a pasar esta situación. Estamos a mitad de la competencia y creo que esto no era dable, pero se entiende por motivos familiares”, mencionó el cantante de rock.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.