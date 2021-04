Vanessa Kirby: “Estuve buscando un proyecto que me desafiara”

En Fragmentos de una mujer, Vanessa Kirby (la princesa Margarita en ‘The Crown’) tiene una de las escenas más logradas del último año y su nominación al Óscar no fue sorpresa porque venía de ganar el Festival de Venecia. Accedimos a esta entrevista con la actriz que le da vida al personaje creado por la dramaturga Kata Wéber, quien se basó en testimonios de mujeres que lidiaron con la pérdida. “Cada una tenía una forma diferente de conmover, y cada una explicaba lo aisladas que se sentían”, dice la escritora.

¿Sentiste algún tipo de conexión con el personaje?

La conexión que sentí fue inmediata. Siempre estuve buscando un proyecto que me desafiara por completo, y con este guion de Kata Wéber encontré lo que estaba buscando. Había estado buscando algo que me asuste y esto me aterrorizó por completo. Era algo de lo que la gente no habla a menudo, así que sentí fuertemente que esto necesitaba ser contado. Comencé a hacer mi propia investigación pasando tiempo con numerosas mujeres que habían vivido el mismo tipo de pérdida trágica que sufre Martha en la película. La forma en que describieron sus experiencias, desde la inmensidad de su dolor, hasta los más mínimos detalles, sentí el deber de honrar sus historias. No podría haber hecho la película sin ellas; sin embargo, lo único que me llamó la atención mientras escuchaba sus historias fue que la sociedad no sabe cómo hablar de ello. Espero que la película instigue a la conversación y apoyo donde realmente no ha habido mucho.

¿Cómo te preparaste para la escena de un parto sin haberlo experimentado?

Para representar la secuencia lo más realista posible, se me permitió estar presente durante en el nacimiento del hijo de una de las mujeres a las que me acerqué durante mi investigación. También tomé la decisión de usar pañales posparto durante todas las escenas que tuvieron lugar en las semanas posteriores al parto, un detalle que todas las mujeres que han dado a luz conocen, pero de lo que rara vez se habla.

¿Cómo lo grabaron?

Recuerdo que decidieron grabar la secuencia usando un Gimbal, todo se volvió menos mecánico y más humano, la cámara siempre estuvo por debajo de los actores, una perspectiva que hipotéticamente podría parecerse al espíritu de alguien que se movería de una manera diferente, la cámara nos estaba siguiendo en el viaje, casi como si fuera el espíritu del bebé mirándonos. Fue una decisión creativa hermosa. Era como hacer una obra de teatro de forma libre, simplemente decir: ok, acción; y dejar que suceda el nacimiento.

¿Qué significó retratar el estado mental de Martha?

Fue muy difícil. Tenía que entrar en la mentalidad de alguien que sintió que había fallado en lo único que se supone que no debe fallar. Quería gritar y dejar salir mis sentimientos, y en su lugar tuve que decirme a mí misma que no debía ir allí en absoluto porque ella no lo hizo. Es increíblemente difícil sobrevivir a eso. Te sientes atrapada y tan increíblemente sola.

¿Cuál dirías que es el cambio de este personaje?

Yo siento que su arco en la película es realmente que lo guarda todo para el momento en que llega a la corte, es en la sala del tribunal cuando por primera vez ella se da cuenta de que está lista para hablar de su experiencia. A lo largo de la película ella encuentra partes de sí misma, piezas que todas estas personas diferentes quieren de ella, y encuentra su voz de una manera que a veces solo la pérdida y el trauma profundo pueden instigar.

