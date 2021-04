Tula Rodríguez denuncia que usan su imagen para estafar con pastillas

Tula Rodríguez manifestó su molestia al enterarse de que personas en redes sociales usan su imagen para vender presuntas pastillas con efectos adelgazantes.

A través de Instagram, la conductora de En boca de todos denunció el hecho, desmintiendo que ella no está recomendando estos productos y pidió a sus seguidores que no se dejen engañar.

“ Gente está utilizando mi imagen para productos para bajar de peso . Señores, es falso. Si hay algo que te voy a recomendar, es por mis redes, pero jamás te voy a recomendar una pastilla para bajar de peso, eso no existe, no existe nada mágico”, dijo la presentadora quien viene superando la pérdida de su madre.

“Yo también creía en las pastillas y hierbas mágicas, pues es mentira. No nos dejemos engañar ante la desesperación de querer estar flacas, lo único que nos hacen es dañar. Hace mucho tiempo yo también caí. Come sano y haz deporte, no te dejes engañar ”, agregó.

Tula Rodríguez tras deceso de su madre

En declaraciones a América Espectáculos, la exbailarina habló acerca del fallecimiento de su madre.

“Yo, de verdad, creo que no voy a superar nunca la pérdida de mi mamá porque es la mujer que me trajo al mundo, porque cuando abrí los ojos lo primero fue verla a ella, porque me formó, me crío, me llevaba a casting y yo estoy acá porque ella, de alguna manera, manejo mi carrera”, expresó.

