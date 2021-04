Mia Khalifa aprende español al ritmo de “Dákiti” de Bad Bunny

Mia Khalifa sorprendió a sus seguidores en Tiktok al compartir un divertido video en el que aparece aprendiéndose la letra de “Dákiti”, una de las canciones más populares del trapero Bad Bunny. En el clip, la influencer va apuntando el significado de cada una de las palabras que conforman el coro del tema.

“Making sure my spanish is ready for the Bad Bunny concert next year... if I can get tickets (Asegurándome que mi español esté listo para el concierto de Bad Bunny el próximo año... si consigo tickets)”, escribió la exactriz de cine para adultos, junto a la citada publicación.

Al enterarse que Mia Khalifa es una gran fan del ‘Conejo malo‘, los seguidores de la influencer se mostraron sorprendidos y le dejaron cientos de mensajes expresándole su admiración por intentar practicar su español con “Dákiti”.

En tan solo unas horas, el divertido video de Khalifa en Tiktok consiguió superar los 709.000 ‘me gusta’ y los 9 000 comentarios.

Mia Khalifa: su novio la saluda por su cumpleaños

El 10 de febrero de este 2021, Mia Khalifa cumplió 28 años y recibió un tierno mensaje de su novio, el chef sueco Robert Sandberg, mediante Instagram.

“Feliz cumpleaños, Mia Khalifa, mi pequeño bocadillo de medianoche. Te amo demasiado, bebé, y estoy muy orgulloso de ti todos los días. Vamos a comer buena comida y Semlas hoy”, fueron las tiernas palabras del joven.

Junto a dicha publicación, Robert Sandberg añadió una fotografía en la que él y Mia aparecen abrazados mientras disfrutan de una romántica cena.

Mia Khalifa celebrando su cumpleaños con Robert Sandberg

