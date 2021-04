Luis Miguel, la serie: Camila Sodi envía tierno mensaje a Issabela Camil

La actriz Camila Sodi se despide de Erika, personaje que interpreta en Luis Miguel, la serie. Ella recrea la relación sentimental que Issabela Camil mantuvo con el cantante puertorriqueño en los años ochenta. La esperada serie se estrenó este domingo 18 de abril a las 7 p.m. en Netflix.

“Erika, ha sido para mí un honor interpretar en la ficción la versión que alguien tiene de ti durante un momento específico en la vida de ambos. Lo he hecho con todo el amor, respeto y admiración que te tengo. Gracias por permitirme reimaginar e interpretar esta memoria que alguien tiene de ti. I love you”, publicó en su cuenta de Instagram.

La actriz sorprende con tierno mensaje en sus redes sociales. Foto: Instagram Camila Sodi

La actriz de 34 años tuvo una corta participación en esta segunda temporada, pero no dudo en compartir un par de fotos cuando estuvo en los sets de la serie.

Por otro lado, la hija del empresario Jaime Camil contó hace algunos meses que no participaría en la segunda temporada, pues dijo que prefería mantener ese recuerdo en privado. También, explicó que muchas veces, cuando se cuenta algo, hay dos versiones.

Camil declaró al respecto para el programa Hoy: “Es un tema que no me gusta tocar. Cada quien cuenta la historia como le fue y yo no puedo decir: ‘No cuenten tal cosa’. Me mantengo mucho al margen porque es algo que pasó, algo que no quiero comentar; es mi vida personal y no le incumbe a nadie. Esa es la verdad”.