Fernanda Kanno se suma al challenge “No sé” de Explosión de Iquitos

La participante del Dakar 2020, Fernanda Kanno sorprendió a sus seguidores de Instagram al sumarse al challenge de “No sé”, de la agrupación Explosión de Iquitos. Asimismo, la periodista no es la única participante del reto de Tiktok, pues los artistas del medio peruano como Maricarmen Marin, Yiddá Eslava y Kate Candela también lo hicieron.

La pegajosa canción de dicha agrupación está causando sensación no solo en Tiktok, sino en diversas plataformas. No solo la canción se hizo viral, sino también la coreografía. Es por ello que Kanno no dudo en aprovechar esta ola musical.

Fernanda hizo el reto de Tiktok a su manera, pues se lució muy contenta junto a sus tres amigos en medio del desierto. A pocas horas de subir el video, en su cuenta de Instagram, este ya tiene más de 8.000 ‘me gusta’.

La Uchulú celebra un millon de seguidores en Tik Tok

El creador de los pasos y quien puso de moda la canción fue la celebridad de TikTok La Uchulú. “Ya somos un millón de chululitos en Tiktok, los amo, muchas gracias. ¡Vamos por más!”, dijo el joven en sus redes sociales.

Esaú Reátegui Wong, nombre del personaje La Uchulú, se ganó el cariño de la gente gracias a los pasos de baile de la canción “No sé”, de la orquesta Explosión de Iquitos.