Falleció Felix Silla, actor que interpretó al Tío Cosa en Los Locos Addams

El actor de origen italiano Felix Silla falleció el 16 de abril a los 84 años, a causa de un cáncer de páncreas con el que venía batallando. Así lo informó su compañero de trabajo y amigo Gil Gerard, por medio de un sentido mensaje en su perfil personal de Twitter.

“Félix murió hace apenas unas horas y lo único bueno que puedo sacar de su fallecimiento es que ya no sufrió más. Lo extrañaré muchísimo, especialmente en los grandes momentos que lo pasamos en nuestros paneles. Simplemente con él diciéndome que me vaya a la mie**a”, publicó Gerard el último viernes.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, Felix Silla inició su carrera en la industria del cine y televisión como doble de riesgo, al llegar a Hollywood en 1962.

A lo largo de su trayectoria, el actor que pasó sus últimas horas en su casa de Las Vegas, participó en varias producciones y aunque su rostro no era visible, sus trabajos más sobresalientes incluyen a un ewok en la película Return of the Jedi, Twiki en Buck Rogers y al mencionado Tío Cosa en la recordada serie Los locos Addams, clásico de 1964, donde estuvo en 17 capítulos

Battlestar Galactica, The Dukes of Hazzard y Star Trek: The Original Series, son otras producciones en las que Felix Silla desplegó su talento para la interpretación. Además, apareció como doble de acción en Indiana Jones and the Temple of Doom, E.T, Poltergeist y Batman Returns.

