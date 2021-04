Paul Martin afirma que extraña interpretar a ‘Pichón’ tras sufrir accidente

¡Se recupera! Mediante de sus redes sociales, Paul Martín expresó a todos sus seguidores y al elenco de la serie cuánto extraña participar de las grabaciones.

“Hola, aquí extrañando el barrio, extrañando grabar, extrañando el día a día con mis compañeros, con los directores, con el equipo de producción (...). De verdad que se extraña un montón meterme en la piel de ‘Pichón’ , grabar con mi familia. Se extraña mucho, pero, como ustedes saben, tuve un accidente bastante fuerte. Felizmente y gracias a Dios, la peor parte ya pasó, estamos en otra etapa, vamos recuperándonos poco a poco y con muchísimas ganas de volver”, dijo en un video de Instagram.

Asimismo, el artista peruano agradeció por el apoyo y muestras de afectos que ha recibido durante todo este tiempo.

“He leído cada uno de los mensajes que me han escrito. ¡Gracias por tanta buena vibra!”, escribió en la leyenda de la publicación.

A finales de febrero, el reconocido actor de la serie De vuelta al barrio comunicó que sufrió un fuerte accidente y tuvo que acudir de emergencia a un hospital de la ciudad.

“ Acabo de sufrir un accidente. Me he reventado un dedo del pie . Antes de entrar a emergencia me piden DNI, ahora esperando más de 40 minutos para una tomografía”, sostuvo el actor en un mensaje.

Asimismo, mencionó que muchas personas están atravesando por peores situaciones al batallar con el temible virus.

“Pensar en toda la gente que la está pasando peor por el COVID-19 me da fuerza y tranquilidad”, escribió el artista en sus redes sociales.

