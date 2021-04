Melania Urbina advierte a acosadores: “En esta cuenta se les denuncia”

Melania Urbina decidió dirigirse a los acosadores que usan las redes sociales para hostigar a sus víctimas, luego de haber recibido un mensaje que calificó como “asqueroso” en su perfil personal de Instagram.

La actriz de la serie De vuelta al barrio expuso la captura de pantalla del texto que recibió y pidió ayuda a sus seguidores para denunciar. No obstante, momentos después comentó que el dueño de la cuenta se comunicó con ella para explicarle que había sido hackeado y no fue el autor del mensaje.

“Hace un ratito mostré un comentario asqueroso que me hicieron y les pedí que denunciaran la cuenta. La persona dueña de la cuenta, que me parecía raro porque era una cuenta normal, normalmente los acosadores se esconden detrás de cuentas falsas porque son unos cobardes, me aseguró que le habían hackeado la cuenta y que no había sido él”, precisó la actriz de 43 años.

Melania Urbina mencionó que decidió creerle a la persona y eliminar la historia de su Instagram, donde mostraba su identidad. “Igual muchas gracias a los que al toque saltaron y denunciaron la cuenta. Y que los acosadores sepan que en esta cuenta se les denuncia, se les expone y no se permite el acoso”, sentenció.

¿Cómo denunciar el acoso virtual?

Si eres víctima o conoces algún caso de acoso cibernético que deseas reportar, puedes hacerlo a través de la plataforma Alerta contra el acoso virtual aquí, ya sea como persona afectada o informante. Recuerda que la información y datos personales que brindes serán tratados con confidencialidad y no serán difundidos bajo ninguna circunstancia, según la Ley n.º 29733.

Por otro lado, puedes acudir al Chat 100 del Mimp, donde recibirás ayuda y orientación en tiempo real si te encuentras siendo afectada por violencia psicológica o sexual.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.