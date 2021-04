Esaú Reátegui Wong es el joven pucallpino que está detrás del carismático personaje La Uchulú, quien ha causado sensación en las redes sociales gracias a los pasos de baile que inventó para la canción “No sé”, de la agrupación Explosión de Iquitos.

El tiktoker de 20 años creó a La Uchulú, debido a que atravesaba una depresión durante la pandemia del coronavirus, sin imaginar la acogida que tendría en solo unos meses, pues está por llegar al millón de seguidores en TikTok y otras redes sociales.

“Un día yo estaba en mi casa desganado, triste, y como Explosión de Iquitos ya había sacado esa música, entré a ver y escuchar ese sonido bien bonito, pues me puse a bailar. Intenté ponerle una coreografía y salieron esos pasitos que están. Al día siguiente de haberlo publicado, yo pensé que la gente no lo iba a hacer, y vi que 400 personas lo habían hecho (el reto). Me alegré bastante”, comentó en conversaciones con La República.

La Uchulú es el personaje creado por el pucallpino Esaú Reategui. Foto: La Uchulú Instagram

A inicios de abril de 2021, La Uchulú fue protagonista de una polémica situación cuando se viralizaron imágenes de una presunta fiesta COVID-19 en la que aparecía bailando entre un considerable número de personas.

“Yo no me justifico de nada, soy responsable de mis acciones y en su momento pedí disculpas a todas las personas. Me pidieron participar en el videoclip de la canción ‘No sé’ de Explosión de Iquitos, la cual bailé en un TikTok. Como todo fan, estaba muy emocionado de que me den esa oportunidad”, declaró para Al sexto día.

Esaú Reátegui explicó que no anunció las grabaciones del material audiovisual en ninguna de sus redes sociales para evitar la acumulación de personas; no obstante, hubo un tumulto en las afueras del local mientras se realizaba el videoclip.

La agrupación Explosión de Iquitos invitó a La Uchulú y al ‘ingeniero bailarín’ a ser parte de su próximo lanzamiento audiovisual. El adelanto ya se encuentra publicado en las redes sociales y tiene como fecha de estreno el próximo domingo 18 de abril a las 4.00 p. m. en YouTube.

Ahora, Esaú Reátegui Wong cumple su sueño de aparecer en la televisión, gracias a la invitación de la chola Chabuca y este sábado 17 de abril estará por primera vez en El reventonazo de la chola, en un divertido versus con el ‘ingeniero bailarín’.

“Muchas gracias por el apoyo, uno de mis más esperados sueños hecho realidad gracias a todos ustedes. Los amo infinitamente”, dijo a sus fans el joven que también pisó los sets de los programas América hoy, En boca de todos y la cabina de Radiomar.

