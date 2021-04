Ducelia reclama a Yahaira Plasencia en EEG: “Tú también deberías competir”

Un nuevo enfrentamiento se produjo en las acaloradas competencias del reality Esto es guerra. Esta vez, Ducelia Echevarría reclamó por la poca participación de Yahaira Plasencia en los circuitos y consideró que es injusto con respecto a sus compañeros.

“Otra vez creo que se están olvidando, discúlpame Yahaira yo sé que estás pasando por una lesión, pero yo creo que Angie así estando lesionada la están haciendo competir”, cuestionó la modelo evidentemente fastidiada.

La producción del programa realizó una secuencia especial e intercambió a los participantes entre los equipos, situación que generó molestias. Fue el caso de la popular ‘reina de Oxapampa’ , quien reclamó al tribunal la igualdad de participación en cada uno.

“Aquí debe haber igualdad, si Angie está lesionada y está compitiendo, tú también deberías de competir, solamente eso, nada más... Pero, yo estoy tranquila, si no puedes competir que te den tu duelo nada más y listo”, señaló.

Yahaira Plasencia no se quedó callada y respondió fiel a su estilo. “Escúchame, escúchame, escúchame, relájate... En el anterior juego jugué hijita, relájate ...Ahorita relájate, yo voy a competir así esté mal”, manifestó la intérprete de “Y le dije no”.

EEG: Yahaira Plasencia descarta relación sentimental con Pancho Rodríguez

La cantante Yahaira Plasencia respondió ante las afirmaciones que la relacionan sentimentalmente con su compañero de reality Pancho Rodríguez y aclaró que solo existe una amistad.

“Con Pancho (Rodríguez), Diego Zurek y con Facundo (González), con ellos tres he hecho buena amistad, somos bien patas, les he agarrado mucho cariño, pero con todos me llevo superbién. No hay absolutamente nada con ninguno de los tres, yo no puedo tener amigos, creo. Con los tres, súper buena onda, me caen bien, pero ahí no más”, dijo la artista de 26 años.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.