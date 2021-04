El periodista Beto Ortiz y Zaira Arias, excandidata al Congreso por Perú Libre, protagonizaron una tensa entrevista durante la emisión en vivo del programa Beto a saber, que se transmite por Willax TV.

La joven representante reclamó al periodista por haberse burlado de la condición que padece su compañero Abel Augusto Reyes Cam, candidato por Huánuco.

“Muy buenas noches con todos. Primero Beto, estoy muy indignada. Quería decirte que eres un miserable porque no es justo que mientas, difames e injuries en señal abierta. Dijiste hace dos días que el congresista electo por Huánuco, el compañero Reyes Cam, tiene un problema”, expresó la administradora.

En seguida, Beto Ortiz intervino y se rehusó a rectificarse en ese momento. “Sí, tiene un problema de lenguaje. Haré la ratificación en el momento que yo lo vea conveniente, no necesito que tú vengas. No lo voy a hacer ahora, lo haré cuando yo decida”, señaló el periodista.

“Ah, tú puedes difamar, decir que es un borracho y hasta ahora no te rectificas. Entonces, yo pienso que debes hacerlo ahora, porque estás atentando contra la honra de una persona que tiene una enfermedad degenerativa y no merece lo que estás haciendo”, sostuvo Zaira Arias.

“Si has venido a victimizarte, si has venido a hacer un lloriqueo te invito a que te retires”, le respondió Beto Ortiz. “Vamos a una pausa porque a la señorita se la va a llevar la seguridad porque no me deja hablar. Adiós. Si vienen a ladrar, bueno se lo lleva la perrera”, finalizó.

Horas después del incidente, el periodista publicó un video en Instagram del detrás de cámaras. Allí, a Zaira Arias se le escucha decir: “¡Vamos a ganar y tu programa y tu persona se van a tener que retirar!” . Luego, le dicen: “Señorita con el respeto que se merece, por favor, retírese”

