Bárbara Mori revela que padeció COVID-19: “No necesité oxígeno”

Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, muchos famosos comunicaron que contrajeron el virus y compartieron su testimonio acerca de esta enfermedad. De este modo, Bárbara Mori reveló recientemente que también se contagió del coronavirus y contó cuáles fueron las secuelas que le han quedado luego de recuperarse.

La recordada Rubí precisó que afortunadamente no necesitó utilizar oxígeno para su tratamiento y que tuvo bastante paciencia para poder vencer la enfermedad.

“A mí me dio COVID-19, pero me fue bien. Gracias a Dios no necesité oxígeno. Entonces eso de que dicen que no existe, yo te puedo decir que a mí me dio”, explicó para la prensa local.

Asimismo, Bárbara Mori mencionó que al contagiarse se sintió muy desorientada, aunque aseguró que tuvo mucha paciencia para poder batallar contra el virus a fin de recuperarse. Agregó que estuvo aislada durante dos semanas aproximadamente.

“Me cuidé, me apapaché y traté de salir adelante. Me tardé dos o tres semanas. Me dio es desorientación, muchísimo. Sentía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente en otro parte y tuve que ser muy amorosa y paciente conmigo misma para esperar a regresar a sentirme bien. Gracias a Dios estoy muy bien” , sostuvo la artista, quien decidió superar la enfermedad en privado.

