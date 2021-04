Yo soy: ‘Antonio Cartagena’ pone a bailar al jurado con “Sin ti”

La temporada 30 de Yo soy continuó con las presentaciones en vivo este viernes 16 de abril.

En la reciente edición del programa, los imitadores volvieron a presentarse en el escenario para dejar su mejor performance.

En esta ocasión, ‘Antonio Cartagena’ apareció en el set para cantar el tema “Sin ti”. Ronald Marmol, quien caracteriza al intérprete peruano, hizo bailar al jurado del programa con la popular balada.

Tras el show, Mauri Stern, Maricarmen Marín, Katia Palma y Ángel López dejaron en su devolución comentarios positivos hacia el imitador.

“Tengo que decirte que lo has logrado (alcanzar la voz y timbre del cantante). Me he quedado sorprendida de cómo has sacado sus movimientos (...) Me devolviste la esperanza”, fueron las palabras de la exintegrante de Agua Bella.

Katia Palma comenta presentación de Beto Cuevas

En la edición del 14 de abril de Yo soy se presentó ‘Beto Cuevas’ para cantar el tema “Aquí”. Tras su interpretación, Katia Palma llamó la atención al concursante por no lograr el nivel artístico del artista original.

“Los graves flojísimos, no entendíamos qué nos decías, falta de dicción y los agudos bajos de afinación. Si estuviéramos en un concurso de garaje, tú podrías ganar, pero tenemos que ponernos las pilas para estos tipos de concursos”, le dijo la actriz cómica.

“Hay que revisar tu presentación, preguntar a los profesores. Creo que ensayando día y noche, lo lograrás”, agregó.

Katia Palma opina sobre la primera presentación de Beto Cuevas en Yo soy. Foto: captura de Latina

