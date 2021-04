Víctor Manuelle: “La pandemia trajo cambios en mi vida personal”

¿Cómo se grabó el video del tema ‘Víctimas las dos’ en plena pandemia?

Fue complicado, tuvimos que hacer pruebas de covid y encuartelar por días a los 20 bailarines. A mí me hicieron tres pruebas, igual que a la India, fue tedioso, pero el resultado fue bueno, mucho entusiasmo de trabajar, algo que no hacíamos hace tiempo.

¿Qué tal la dupla con la India?

Increíble. Tenemos una amistad hace muchos años, pero nunca habíamos colaborado mutuamente, a pesar de haberlo conversado. La respeto muchísimo porque es muy apasionada en su trabajo, siempre añade un 100% más a todo y eso se refleja en la canción y en el video.

Últimamente hay esa tendencia por las colaboraciones. ¿Es producto de la pandemia o de una moda?

Creo que la pandemia nos ha permitido encontrarnos. Antes, si tú querías hacer algo con un compañero, era normal que su equipo te dijera que ‘estaba ocupado’. Pero cuando llega la pandemia, ¿qué me vas a contestar? Si no estás haciendo nada, estás en tu casa. En mi caso, estuve seis meses grabando mi nuevo disco porque tenía todo el tiempo del mundo e hice lo de la India, algo que en circunstancias normales no hubiera sucedido. Aparte, hay una tendencia en una nueva generación, a la que le encanta escuchar colaboraciones. El género urbano ha creado esta tendencia y es interesante.

Hay muchos artistas que se han pronunciado contra el género urbano y el reguetón. ¿Cuál es tu postura?

Sería muy difícil criticar una generación. No soy fanático de todas las letras urbanas, pero hay un público joven que la consume. Yo he colaborado con la mayoría de ellos y lo hago hasta donde me permite lo que es la personalidad y estilo de Víctor Manuelle. Me escuchas coqueteando con otros ritmos, pero con la certeza de que nunca va a salir de mi boca algo que esté fuera de lo que yo acostumbro hacer.

Por ejemplo, letras que atenten contra la integridad de las mujeres…

Exacto, pero no te voy a decir que estoy en contra de ese género, porque hay un público que lo consume, un mundo, una industria que los quiere escuchar. Si hay un artista que no vive quejándose soy yo. Soy un bendecido, no estoy en contra de nadie ni de las nuevas generaciones. Viví un momento de la época dorada de la salsa, donde era el niño mimado de la compañía, donde generaba mucho dinero por producción y si volví, pues tengo que permitir que otras generaciones lo vivan. Vivo supertranquilo y contento con las oportunidades que me dan.

¿Crees que la pandemia ha golpeado a todos los artistas de la música por igual?

El género que está fuerte es el reguetón, lo urbano, y probablemente a ellos no les ha afectado mucho porque tienen seguidores por streaming que están muy pendientes de lo que sacan. Pero hay un público más tradicional, de la balada o la salsa que no vive en el celular buscando música.

En mi caso, mi gran fuerte eran los shows. Tengo muchas visitas en mis redes sociales, pero no se compara con Maluma o J. Balvin, que han seguido generando dinero. Pero en la historia siempre sucede que el mundo vuelve a la normalidad, así que cuando eso suceda, todos van a estar ansiosos por trabajar más, de eso no tengo ninguna duda. Por mi lado, ya terminé mi disco y estoy esperando el tiempo adecuado para sacarlo.

La pandemia también te trajo esposa y un nieto. Cuéntanos.

Sin quitarle la importancia y el duelo por todas las personas que perdieron un ser cercano, la pandemia trajo muchos cambios en mi vida personal. Me casé y llegó mi primera nieta. Probablemente sin pandemia no hubiera tenido el tiempo de disfrutar del embarazo de mi hija.

Este tiempo también solidificó mi relación de 13 años con Frances Franco. Llegó un momento en que dije: “Si ya nos estamos aguantando las 24 horas del día, creo que ya pasamos la prueba y nos podemos casar”. La verdad he disfrutado mucho del hogar.

