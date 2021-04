Nicola Porcella cancela sus planes en México: “He decidido quedarme”

Nicola Porcella reveló que ha cancelado sus planes para trabajar en México. Desde hace varios meses, el ex chico reality afirmaba que tenía todo preparado para regresar al país azteca, al cual viajó en el 2020 para ser parte del reality Guerreros de Televisa.

El exintegrante de Esto es guerra explicó las razones que lo llevaron a tomar la radical decisión luego de que su padre Francesco Porcella se encuentre delicado de salud por la COVID-19.

“¿Vuelves a México?”, le preguntó el reportero de América espectáculos a Nicola Porcella. El modelo peruano confirmó que su situación se ha visto afectada por la pandemia.

“Está complicado... Ya no quiero volver a pasar lo que pasó con mi papá. Me imagino que si les pasa algo a mi mamá, a mi hermano o algún familiar y yo estoy lejos, la verdad es que no. He decidido quedarme”, declaró el ex chico reality.

Además, pidió a sus seguidores a apoyar la causa social de la que forma parte junto a Casa Huaycos y Respira Lurín para la construcción de una planta de oxígeno. “Se va a recaudar fondos, pueden comenzar a hacer sus donaciones”, señaló.

Sobre su nuevo programa virtual, Nicola Porcella contó que el contenido del segmento abordará temas relacionados a la propagación del coronavirus.

