Mónica Cabrejos revela que superó el coronavirus: “He vuelto a nacer”

La conductora Mónica Cabrejos se prepara para regresar a la televisión con Al sexto día luego de superar la COVID-19. La presentadora contó cómo pudo sobrellevar esta difícil etapa.

Agradeció a Dios y al personal médico que la atendió durante su tratamiento contra la enfermedad. También, lamentó la muerte de sus amigos, quienes fueron víctimas del coronavirus.

“Han sido días duros y difíciles, tristes, pues mientras estaba aislada muchos amigos han partido por esta enfermedad, pero gracias a mi fe, las oraciones y los grandes profesionales que me atendieron, puedo decir hoy, al día 18, que vencí al Covid. Pero solo es una batalla, falta ganar la guerra, que será cuando derrotemos a este virus”, declaró la figura de Panamericana TV para Trome.

Sobre los síntomas que padeció, la conductora reveló que tuvo ansiedad, dolor en el pecho, la nariz tapida y pérdida de olfato.

Mónica Cabrejos confirmó que regresa a las pantallas el próximo 20 de abril. “Realmente he vuelto a nacer, estoy agradecida por esta nueva oportunidad que tengo”, mencionó.

Mónica Cabrejos lamentó la muerte de Gustavo Cerrón

Mónica Cabrejos era parte del elenco de actores de la nueva serie que preparaba Gustavo Cerrón, quien falleció por COVID-19 el pasado 14 de abril.

La conductora de Al sexto día lamentó el fallecimiento de su amigo con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

“Amigo querido, Gustavo Cerrón. Hemos hablado el mes pasado y me convenciste de volver actuar en tu serie Abre los ojos, teníamos fecha, personaje, vestuario y todo. Ahora te nos fuiste y solo me queda recordarte con las risas, las bromas, las copas y las alegrías de haber coincidido en esta vida. Buen viaje y hasta la próxima, querido mío. Qué agradecida estoy de haber coincidido contigo, no me queda duda de que disfrutaste al máximo la bendición de vivir”, escribió Mónica Cabrejos.

Mónica cabrejos

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.