Melissa Klug dio positivo a la COVID-19: “Estoy aislada en mi casa”

La empresaria Melissa Klug confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19. Ella se suma a la lista de figuras del espectáculo que han contraído la enfermedad.

Contó que se encuentra en reposo y aislada dentro de su casa para prevenir mayores contagios a los integrantes de su familia. “Me contagié de COVID-19, estoy en cama, pero gracias a Dios voy mejorando”, declaró para Trome.

La salud de su abuela fue su mayor preocupación debido a que ella vivía junto a su familia y pertenece a la población vulnerable. Melissa Klug afirmó que ahora la han trasladado a otra residencia.

“Mi abuelita vive a una cuadra de mi casa y mis hijos están bien, gracias a Dios no se han contagiado. Apenas tuve síntomas me saqué la prueba molecular y me encerré en mi cuarto”, expresó.

Reveló que sus síntomas se complicaron por otra enfermedad respiratoria que padece, pero está cumpliendo con el tratamiento de coronavirus que recibe por parte de una doctora cercana.

“Felizmente, porque me controlé rápido y tomé los medicamentos que me enviaron. Tampoco hice fiebre, solo me duele la cabeza y se me complicó con el asma. El cuerpo te duele como si te hubiera pasado un camión. Ya me hice todos los exámenes y salí bien, falta poco para que me den el alta con la bendición de Dios”, finalizó.

