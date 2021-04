Mauri Stern a ‘Kurt Cobain’ en Yo soy: Necesitas meterte en el personaje

La temporada 30 de Yo soy trajo jóvenes talentos, quienes demuestran su mejor imitación gala tras gala. Este viernes se presentó ‘Kurt Cobain’ sobre el escenario con el tema “Smells like teen spirit”.

La interpretación del joven caracterizador no convenció al jurado. Ellos, en la devolución, le hicieron algunas observaciones respecto al personaje. Según se apreció, Marco Stefanno no pudo controlar sus nervios durante la performance.

Tras el show, Maricarmen Marín tomó la palabra para dar su apreciación y dejarle unas recomendaciones. “Es normal sentir nervios, el tema es que no nos demos cuenta de los nervios. Haz hecho algunas cosas que el jurado te pidió”, dijo al inicio.

“Lo que tengo tengo que decirte es que hemos trabajado más en la acción y no la forma. Haz tocado la guitarra, haz movido la cabeza, pero no he sentido que nazca realmente de ti ”, agregó la miembro del jurado.

Mauri Stern sobre nivel interpretativo de ‘Kurt Cobain’

Por su parte, Mauri Stern decidió aconsejarlo para que mejore alguno aspectos interpretativos en sus próximas presentaciones.

“Tienes que entender una cosa, Kurt Cobain y toda esta generación X vienen de un lugar, casi del punk, que les vale lo que piense la gente de ellos”, expresó.

“Esto es muy importante porque no necesitas aprobación, sino meterte en el personaje . (...) Todo lo que estés viviendo ahorita, usa tu timidez a tu favor”, enfatizó el productor musical.

