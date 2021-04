Jorge Benavides prepara sketch sobre incidencias de las elecciones 2021

En un adelanto de JB en ATV, Jorge Benavides anunció el sketch de las incidencias durante los comicios electorales del domingo 11 de abril.

A través de sus redes sociales, el actor cómico compartió el avance de su programa, donde mostró la parodia de la señora que entregó 100 soles a otra persona para que sea miembro de mesa.

También caracterizó otros sucesos como el joven que se desmayó frente a las mesas de votación, uno de los hechos más viralizados en las elecciones 2021.

Jorge Benavides pertenece a la familia de ATV desde el mes de enero, tras su salida repentina de Latina.

Jorge Benavides fue sorprendido por su cumpleaños

El elenco de JB en ATV sorprendió al actor cómico Jorge Benavides por su cumpleaños. Compañeros del programa le organizaron un íntimo compartir durante las grabaciones del espacio humorístico.

“No pensé en celebrar mi cumpleaños, la verdad me han sorprendido porque no pensé que me iban a recibir así. De hecho pensé en entrar donde siempre tomamos desayuno juntos, pero no. Muchas gracias por esta sorpresa que no me esperaba, de verdad estoy muy agradecido”, fueron las palabras de JB.

En Instagram, compartió el video del momento junto a un corto mensaje. “Me hicieron una matiné a mis 55 años. Muchas gracias por todos sus saludos, es increíble leer sus deseos”, redactó.

