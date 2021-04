Carmen Salinas ocultó su identidad al momento de vacunarse contra la COVID-19

La primera actriz mexicana, Carmen Salinas, ya recibió su segunda y última dosis de la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, lo más resaltante de la noticia fue la revelación que hizo la artista sobre el día que acudió a vacunarse.

La actriz confesó en el programa Hoy de México que llegó a recibir su segunda dosis disfrazada, a fin de evitar ser reconocida por las personas que como ella, acudieron al lugar y se encontraban esperando su turno respectivo.

“Me puse una peluca que tenía de la película ”Men on fire”. Ni me maquillé nada, ni los ojos ni nada, y con lentes negros grandotes, nadie me reconoció”, declaró la artista frente las cámaras del popular programa matutino.

Las razones de Salinas para pasar desapercibida en su centro de vacunación se basaron en que, como ella misma indicó, no quería que su presencia modificara el proceso de vacunación, ni incitara a las personas a romper las medidas sanitarias.

“Yo no iba como actriz, yo iba como el ser humano, con miedo a que me diera la COVID-19 y con la esperanza de una vacuna para que nunca me vaya a dar esa cosa”, sostuvo la actriz mexicana.

Según informó la propia Carmen, no presentó ningún síntoma adverso luego de la vacunación. “Solo el dolorcito, pero nada más”, aseguró la actriz de 81 años.

Tras recibir su segunda dosis, no ha perdido más tiempo y ya está de regreso en los estudios de grabación donde se encuentra trabajando en una nueva producción televisiva.

