Brad Pitt es captado saliendo de la clínica en silla de ruedas

El famoso actor Brad Pitt ha generado preocupación entre sus fans alrededor del mundo luego de que haya abandonado una clínica de Beverly Hills, Los Ángeles, en silla de ruedas.

El intérprete de la película Once upon a time in Hollywood aparece en la salida del centro médico usando unas gafas oscuras, mascarilla y zapatillas blancas, mientras es llevado por el personal de salud.

Las imágenes fueron difundidas por el medio Page Six y se convirtieron en viral a través de las redes sociales. Al respecto, un informante del actor aseguró que se trataba de un intervención dental. “No es nada. Trabajo de dentista”, señaló al sitio.

Sin embargo, el mismo portal internacional indica que Brad Pitt fue “obligado a usar silla de ruedas según la política de los hospitales para evitar la responsabilidad en caso de que un paciente se lesione al salir de una instalación por sus propios medios”.

Brad Pitt

Brad Pitt ha sido elegido para ser uno de los presentadores de los Premios de la Academia 2021 que se realizarán el próximo 25 de abril, motivo por el cual los seguidores esperan verlo recuperado en el evento.

