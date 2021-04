Tula Rodríguez se quiebra: “No voy a superar nunca haber perdido a mi mamá”

Tula Rodríguez no pudo evitar quebrarse al hablar acerca del fallecimiento de su madre, producido el pasado 28 de marzo. La presentadora de En boca de todos brindó declaraciones para América Espectáculos y aseguró que nunca podrá superar la pérdida de doña Clara.

“Yo, de verdad, creo que no voy a superar nunca la pérdida de mi mamá porque es la mujer que me trajo al mundo, porque cuando abrí los ojos lo primero fue verla a ella, porque me formó, me crío, me llevaba a casting y yo estoy acá porque ella, de alguna manera, manejo mi carrera”, comentó la exvedette para el bloque conducido por Rebeca Escribens.

La figura televisiva aprovechó la entrevista para responder algunas dudas de sus fans, quienes siempre le preguntan por qué no viste de color negro tras el deceso de su progenitora.

“Muchos preguntan por el luto, yo no hago luto en ropa porque mi mamá tampoco lo hacía. Es más, yo nunca supe dónde estaba enterrada su mamá. Ella no me llevaba al cementerio y decía que todo tenía que ser en vida”, precisó.

“Mi mamá ha sido una mujer completamente amada y hemos hablado de la muerte en algún momento con ella, no muy lejano, y ella, te juro, decía: ‘yo ya cumplí, ya tengo mis hijos grandes, mis nietos, no tienes que tener miedo por mí’”, añadió Tula Rodríguez.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.