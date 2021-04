Michelle Rodríguez: “Más que una película, es una experiencia”

Especial para La República

Al ver el nuevo tráiler de Rápidos y furiosos 9, parecería que se les está haciendo difícil complacer a los fanáticos. Se te pasa por la cabeza pensar ‘¿y ahora qué de nuevo hacemos?’.

Yo me quedo con la boca abierta cada vez, porque cuando pienso que no hay manera de sobrepasar la última película, ahí vamos con otra idea que hace que me caiga al piso. Me quedo leyendo el guion y pienso “¿en realidad vamos a hacer esto?” (risas). No paro de sorprenderme con cada película. Cuando ya pienso que hemos llevado todo al colmo, siempre sale algo más.

Alguna vez mencionaste que te gustaría que Letty no fuera siempre el personaje emocional en la saga y que esperabas que eso cambie en las siguientes. ¿Veremos ese cambio en Rápidos y furiosos 9?

Para mí la prioridad en Rápidos y furiosos 9 era prestar más atención a las mujeres. El estudio hizo un buen trabajo, elevando a las mujeres de esta saga y contar sus historias. Estoy muy orgullosa de eso porque para mí se trataba más del equipo de mujeres que solo de Letty.

La cinta llegará en un contexto en el que los cines están reabriendo en el mundo. En Perú, por ejemplo, aún no sucede eso, estamos en espera. ¿Por qué crees que esta película debe verse en pantalla grande y no en otro formato?

Porque es más una experiencia que una película y es para compartir con la familia, como compartir el pan, es algo que uno quiere experimentar con los que quiere. Ya son tres generaciones que seguimos con esta tradición de compartir esta experiencia junto con la familia, por eso creo que Rápidos y furiosos 9 pertenece a los cines y no es para ver en casa, porque es como un evento.

En un par de meses se cumplen 20 años de la primera entrega. Sé que jamás te imaginaste ser Letty por tanto tiempo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de estas dos décadas haciendo este personaje?

Creo que el amor de la gente alrededor del mundo es lo que más me sorprende. Hemos tocado algo en el corazón de las personas que no sé exactamente qué es, pero que crea esa clase de lealtad y amor que el público tiene. Ese cariño siempre me maravilla cuando estoy en África, cuando voy a Mongolia. Y me digo ‘rayos, qué es esto, no entiendo’. En Rusia, Islandia… es algo mundial. Es una cosa de otro mundo, mucho amor, hasta en Perú cuando fui a Cusco, a Machu Picchu, también me dieron mucho amor ahí. Es algo especial que tenemos, y hay que tratarlo con esa misma clase de cariño.

