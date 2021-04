Melissa Klug: su hija mayor comparte fotografía inédita de su infancia

La influencer Gianella Marquina usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores un recuerdo de su infancia, al lado de su madre Melissa Klug y sus hermanas menores Samahara y Melissa Lobatón.

A través de Instagram, la mayor de las ‘chicas Klug’ publicó dos fotografías en las que la ‘Blanca de Chucuito’ sostiene en sus piernas a sus dos hijas mayores, mientras que lleva en su vientre a la menor, quien lleva su nombre. “Mi mamá creía que éramos unas barbies”, escribió Gianella.

En una sesión de preguntas y respuestas, Marquina fue consultada sobre las recientes declaraciones de su madre, quien se mostró entusiasmada con la idea de tener un bebé con su pareja Jesús Barco.

“Giane, ¿te gustaría tener un hermanit@ más?”, fue la pregunta que le hicieron a Gianella Marquina, y no dudó en responder de forma negativa. No obstante, reconoció que eso no depende de ella ni de sus cuatro hermanos.

Melissa Klug dedica emotivo mensaje para su única nieta

La empresaria Melissa Klug no duda en compartir su alegría cada vez que comparte momentos con su única nieta, hija de Samahara Lobatón. Por medio de su perfil de Instagram, la chalaca dedicó un emotivo post a la bebé y contó cómo le cambió la vida.

“Es increíble como un ser tan pequeñito puede iluminar cada aspecto de tu vida de una forma tan maravillosa”, escribió como leyenda de una fotografía suya sosteniendo a la pequeña Xianna.

