Maricarmen Marín revela que dio negativo por COVID-19: A seguir cuidándonos

Maricarmen Marín comunicó emocionada que dio negativo por COVID-19, luego de acatar cuarentena por un posible contagio. La conductora de Yo soy confirmó que está libre del virus y podrá volver al programa.

La también cantante de cumbia compartió un video del momento en que le tomaban las muestras para enviar al laboratorio. Junto al clip de Instagram escribió: “¡Negativo! Gracias Dios mío. A seguir cuidándonos”.

En la siguiente historia de la plataforma difundió una captura del resultado de su prueba molecular, en la que se indica que no se detectó la presencia del virus en su organismo.

Luego de probar que se encuentra bien de salud, Maricarmen Marín reveló que mañana regresará al programa de Latina para uno de los conciertos en vivo de la temporada 30. “Mañana nos reencontramos familia hermosa”, expresó.

Los integrantes del elenco de Yo soy fueron puestos en cuarentena preventiva debido a que tuvieron contacto con Karen Schwarz, quien sí dio positivo para el coronavirus. Sin embargo, hasta el momento no se informan los resultados de los demás miembros de la competencia.

Maricarmen Marín da detalles de su pedida de mano

La cantante de cumbia contó durante una reciente emisión de Mujeres al mando cómo, su pareja Sebastián Martins, le propuso matrimonio.

Según indicó, la propuesta se dio durante uno de los viajes que realizó con su pareja. “Fue en el momento menos esperado. Fuimos a Las Vegas. Asistimos a conciertos y espectáculos. Yo estaba saliendo de alistarme y me dijo: ‘Creo que hay algo en tu cajón que te estás olvidando’. Nunca me imaginé estar en una situación así. No sabía qué hacer, estaba confundida. Nos quedamos mirando y fue muy emocionante”, dijo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.