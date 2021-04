La vida de Luis Miguel no solo es conocida por su talento en los escenarios, sino también por los romances que tuvo a lo largo de su carrera. En la segunda parte de la serie dedicada a su trayectoria artística aparecen más enigmas de lo que se esperaba. El romance con la cantante Mariah Carey es una de esas historias que ya causa furor entre los fanáticos.

El primer capítulo de la segunda temporada que se estrena este domingo 18 de abril ha mostrado, a través del tráiler oficial de Netflix, momentos en los que el episodio se nutre de la historia de amor entre los artistas. Esta nueva entrega retomará los hechos del final de la primera y se centrará en contar lo que sucedió con el músico entre los años de 1990 y 2005. En ese período de un éxito sin frenos, Luis Miguel conoció a Mariah Carey, con quien rápidamente comenzó una relación. A continuación, te contamos algunos detalles de lo que se supo.

¿Cómo fue la historia de amor de Luis Miguel y Mariah Carey?

En su autobiografía The Meaning of Mariah Carey, la cantante dedica todo un capítulo a narrar su relación con Luis Miguel. Ella explica que se conocieron en 1998 por medio de un amigo en común, y su primera cita fue en un restaurante en Aspen.

Aunque la primera impresión que dejó el cantante no fue la mejor, Luis Miguel supo disculparse y la mañana siguiente envió a su asistente al hotel de Mariah junto con un collar de diamantes Bulgari. Y así comenzó un noviazgo que durante tres años sería el centro de todas las miradas en el mundo.

Luis Miguel y Mariah Carey se conocieron cuando ambos empezaban a tener el mayor éxito de sus carreras. Foto: difusión

La cuna de su romance fue la mansión del intérprete en la bahía de Acapulco, que en muchas ocasiones les sirvió para refugiarse del ojo público.

Mariah describe el lugar como “fenomenal”. Una enorme casa con balcones que daban a la piscina, flamenco, rosas en el jardín. Además, ‘el sol de México’ siempre se encargaba de que hubiera un mariachi listo para tocar mientras ellos cenaban.

¿Por qué terminaron su relación Luis Miguel y Mariah Carey?

Se dice que solo del amor no se vive y del dinero tampoco, y es lo que, al parecer, pasó con Mariah y Miguel. Pese a que ambos triunfaban en sus carreras, habían detalles que fueron consumiendo su romance. El tiempo que pasaban juntos parecía no ser del todo completo, ya que por ser las estrellas más buscadas del momento, no podían mantener su relación fuera de las cámaras, pese a todos sus esfuerzos.

A esto se sumó el carácter del cantante, que, así como podía derrochar dulzura, tenía ratos amargos que Carey no estaba dispuesta a soportar. Pero no solo eso, sucede que en esa época, Luis Miguel sobrellevaba la muerte de su padre, la batalla por la custodia de su hermano y, además, vivía en el punto de máximo éxito de su carrera.

Todos esos factores y otros que no se conocen fueron los peldaños por los que la pareja no pudo escalar, y mientras ‘el sol de México’ brillaba cada vez más frente a millones de seguidores, su nido de amor se sumergía en una oscuridad de la que nunca pudo resurgir.

¿Qué escribió Mariah Carey sobre Luis Miguel en su libro autobiográfico?

“El Elvis latino” es un capítulo del libro The Meaning of Mariah Carey, que Mariah Carey le dedicó a su romance con Luis Miguel. En dichas páginas, ella cuenta cómo se conocieron y lo detallista que fue Luis desde el día siguiente de la primera cita.

Narra también su personalidad y las sorpresas que siempre le preparaba, como llevarle mariachis en la hora de la cena o la construcción de una bañera al estilo de un planetario para que ambos pudieran sentir que nadaban bajo las estrellas. Otra de las locuras de amor que hizo fue llenar de rosas rojas un jet privado en el que Mariah iba a viajar.

La pareja no solo triunfaba en los escenarios, eran los modelos que todos querías ver. Foto: difusión

En el libro también describe los motivos de la ruptura de la relación, que solo duró tres años y no tuvo un final como los cuentos de hadas.

¿Qué veremos de Mariah Carey en la serie de Luis Miguel 2?

Es probable que la cantante sea interpretada por la actriz británica de ascendencia jamaiquina Jade Ewen. En esta nueva entrega, que constará de ocho capítulos, se verán pasajes de la vida amorosa entre ambos artistas y su desenlace. Dado que abarca los años gloriosos de su fama, no estará exenta de cómo llevaron su relación siendo dos grandes fenómenos musicales del momento.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Luis Miguel?

El estreno de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel llega este domingo 18 de abril a las 7.00 p. m . (hora de México). En el Perú también se podrá ver en la misma hora. La plataforma que lanzará la nueva entrega es Netflix.

