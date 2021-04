Korina Rivadeneira varada en Brasil: Estamos esperando un vuelo humanitario

Korina Rivadeneira, quien se encuentra varada junto a su hija en Brasil, aseguró sentirse esperanzada en poder volver pronto al Perú para reencontrarse con Mario Hart. Como se sabe, dicho país cerro sus fronteras a raíz del alto incremento de contagios por coronavirus.

El jueves 15 de abril, el integrante de Esto es guerra acudió al set de América hoy para celebrar su cumpleaños y fue sorprendido por su esposa y su primogénita.

“Hola, mi amorcito lindo. ¡Feliz cumpleaños! Mi amorcito merece todas las sorpresas que le estoy haciendo y mucho más. Él es un gran hombre, una hermosa persona, un gran papá, un esposo maravilloso. Te amamos muchísimo todos”, manifestó la joven. Tras dicho mensaje, Mario Hart le respondió a su pareja: “Eres una gran madre y una gran esposa. Estoy muy feliz por ustedes, las extraño”.

Luego de ello, la conductora Janet Barboza le consultó a Korina Rivadeneira qué sentía al no saber cuándo se volverán a abrir las fronteras en Brasil y ella le contestó “Tenemos mucha confianza en que si se abran, de todas maneras estamos esperando algún vuelo humanitario. Las esperanzas están ahí, Larita está creciendo muchísimo y me muero si no comparte con Mario, si no la ve crecer”.

Korina Rivadeneira y su hija no pueden volver al Perú

Con gran pesar, Mario Hart dio a conocer que su esposa, Korina Rivadeneira, y su menor hija están varadas en Brasil, debido a que dicho país cerró sus fronteras.

“La extraño muchísimo, les digo cuándo van a volver. Pero no pueden volver porque todavía no hay vuelos directos de Brasil. Chile sigue con la frontera cerrada, que es el único país por donde pueden hacer escala porque (la niña) solo ha viajado con DNI”, detalló el piloto de autos a las cámaras de América espectáculos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.