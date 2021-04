Jennifer López y Alex Rodríguez anuncian separación: Mejor como amigos

Jennifer López y Alex Rodríguez finalmente decidieron ponerle fin a su relación sentimental, luego de 4 años de estar juntos y 2 años de compromiso. La famosa pareja emitió un comunicado en el que ambos coinciden que están mejor “como amigos”, tras varias semanas de haberse viralizado algunas afirmaciones de infidelidad por parte del beisbolista.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”, declararon para el programa Today. “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de ambos”, añadieron.

Como se recuerda, la cantante y el exdeportista se habían comprometido a finales del 2019 y la boda estaba programada para inicios del 2020. Sin embargo, la llegada de la pandemia retrasó el matrimonio y desgastó la relación.

Fue a inicios de marzo de 2021 cuando fuentes cercanas a la intérprete y el empresario revelaron, para el medio especializado TMZ, que se habían separado. En menos de 24 horas, la pareja salió a desmentir su ruptura y aseguraron que todo iba bien. El deportista voló hasta República Dominicana para acompañar a su entonces pareja durante el rodaje de una película.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez estaban comprometidos desde el 2019.

De acuerdo con informantes del mencionado medio, JLo y Rodríguez hicieron un intento real de resolver sus problemas. No obstante, no llegaron a un acuerdo.

En sus últimas fotografías de Instagram, Jennifer López se dejó ver sin su anillo de compromiso, y Alex Rodríguez empezó a hacer negocios sin el apoyo de la actriz.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez consideran no casarse. Foto: Agencia AFP

Por otro lado, Page Six reveló que las estrellas hollywoodenses se habían separado por una infidelidad del magnate con la actriz de la serie Southern Charm Madison LeCroy.

A principios de año, las coprotagonistas de LeCroy la acusaron de tener una relación inapropiada con un exjugador de MLB casado. Más tarde, LeCroy admitió haber tenido contacto virtual con Rodríguez, pero negó encuentros más allá de las llamadas.

Madison LeCroy, estrella de la serie Southern Charm, fue relacionada con Alex Rodríguez. Foto: Madison LeCroy / Instagram

“He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es solo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida (JLo) conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, dijo la actriz de 30 años.

